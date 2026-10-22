Ký hợp đồng tín dụng 13.500 tỷ đồng thực hiện dự án khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo

TPHCM dự kiến bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, phường Bến Thành và cầu Ông Lãnh từ tuần sau.

Tối 22-10, tại TPHCM, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Khang Điền) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Khang Điền – VietinBank ký hợp đồng tín dụng gần 13.500 tỷ đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sự kiện diễn ra sau lễ khởi công dự án ngày 29-8-2026, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai chủ trương chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống tại các khu dân cư hiện hữu. Việc ký kết hợp đồng tín dụng tạo cơ sở để chủ đầu tư và ngân hàng phối hợp bố trí nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu triển khai dự án theo tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực phối hợp của VietinBank và Khang Điền trong việc thu xếp nguồn lực tài chính cho dự án. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng ngay từ tuần sau. Việc VietinBank cam kết giải ngân ngay sau lễ ký kết sẽ góp phần bảo đảm nguồn kinh phí, tạo điều kiện để thành phố sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được thực hiện vì mục tiêu an sinh xã hội, không vì lợi nhuận.

Thành ủy và chính quyền TPHCM xác định người dân là trung tâm trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, phương án tái định cư tại chỗ được đặt ra nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống ngay tại khu vực gắn bó lâu năm.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng Khang Điền, với kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng nhà ở và chung cư, sẽ triển khai dự án bảo đảm tiến độ, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo định hướng triển khai, dự án không chỉ hướng đến thay đổi diện mạo đô thị mà còn tập trung giải quyết nhu cầu nhà ở, cải thiện môi trường sống và bảo đảm an sinh xã hội. Sau khi hoàn thành, người dân đủ điều kiện tái định cư sẽ có cơ hội trở về sinh sống trong những khu nhà ở khang trang, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và tiện ích cộng đồng như công viên, trường học cùng các công trình phục vụ đời sống.

Đại diện VietinBank cho biết, việc tham gia tài trợ dự án thể hiện cam kết đồng hành của ngân hàng với định hướng phát triển đô thị và mục tiêu an sinh xã hội của TPHCM. Ngân hàng tin tưởng vào sự chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và năng lực triển khai của Khang Điền; đồng thời cam kết cung cấp nguồn lực, giải pháp tài chính phù hợp, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực triển khai; phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Sau lễ khởi công và ký kết hợp đồng tín dụng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, chủ đầu tư và ngân hàng được kỳ vọng góp phần đưa dự án sớm đ thực hiện, cải thiện điều kiện cư trú, bảo đảm an sinh xã hội và tạo diện mạo đô thị khang trang hơn cho TPHCM.

QUỐC HÙNG