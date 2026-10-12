Mời đón đọc đặc san Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bạn đọc thân mến!

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026), Báo Sài Gòn Giải Phóng phát hành đặc san với chủ đề “Doanh nhân Việt: Khát vọng lớn, động lực lớn”, giới thiệu các bài viết về kinh tế, chính sách và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Đặc san Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đặc san ra mắt trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điển hình là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặt ra yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ những rào cản để doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó, Nghị quyết số 79-NQ/ TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Tiếp đến là Nghị quyết số 19-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đặt thêm những yêu cầu đối với sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Những chính sách này tác động ra sao đến doanh nghiệp? Từ chủ trương đến thực tiễn, những thay đổi cụ thể nào trong môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn lực và cơ hội mở rộng thị trường đang được doanh nghiệp quan tâm nhất? Đây là các vấn đề được đề cập trong các bài phân tích từ những chuyên gia kinh tế hàng đầu hiện nay.

Đặc san dành nhiều dung lượng cho các nội dung về chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị doanh nghiệp. Những câu chuyện, kinh nghiệm được chia sẻ giúp bạn đọc hiểu thêm cách doanh nghiệp thích ứng với thị trường, giải quyết khó khăn và lựa chọn hướng phát triển.

Đặc san cũng giới thiệu những gương doanh nhân bền bỉ gây dựng thương hiệu và thực hiện trách nhiệm cộng đồng, qua đó làm nổi bật dấu ấn cá nhân, nỗ lực vượt khó và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu.

Với nhà đầu tư, các bài viết về dòng vốn, triển vọng thị trường và những lĩnh vực tiềm năng cung cấp thêm thông tin tham khảo để tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đầu tư dài hạn.

Qua các nội dung này, đặc san góp phần kết nối những vấn đề chính sách với mối quan tâm thực tế của doanh nghiệp và bạn đọc.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng kính mời cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư và quý bạn đọc đón đọc đặc san Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, phát hành ngày 13-10-2026.

Mời bạn đọc đón xem!

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