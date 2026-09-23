Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng

Cơn mưa lớn vào đầu giờ chiều nay khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại một số khu vực, nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến tình hình giao thông và sinh hoạt của người dân.