Nam bộ có thể xuất hiện mưa dông bất chợt từ ngày 6 đến 7-10

Hôm nay 6-10, Trung bộ là trọng tâm của vùng mưa lớn, sau đó vùng mưa có xu hướng mở rộng về phía Nam và kéo dài nhiều ngày. Bắc bộ trời khô ráo dần, đêm và sáng chuyển lạnh, có nơi 17 độ C.