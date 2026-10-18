Nam bộ mưa dông về chiều, Bắc bộ nắng oi bức

Hôm nay 18-10, tại Nam bộ, thời tiết ban ngày có nắng gián đoạn, mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Mưa có thể lan từ khu vực Lâm Đồng xuống Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và khu vực ven biển miền Tây.