TPHCM công bố và trao các quyết định cán bộ

Ngày 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM; hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ.