Sống khỏe

Nhiều chuyên gia ở Đông Nam Á trao đổi kinh nghiệm thực hành nội soi tại TP Huế

SGGPO

Sáng 23-10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nội soi Quốc tế Đông Nam Á, quy tụ nhiều chuyên gia đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia tham dự.

Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế
Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á.

1792726503627_711177548349489975_g6328475259562659898_a76fa2046353fd3c622ac8aa0468763e.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hội thảo diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-10, tập trung vào các nội dung trọng tâm: nội soi mật tụy ngược dòng cơ bản và nâng cao, siêu âm nội soi chẩn đoán và can thiệp, cùng các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển nội soi mật tụy ngược dòng và siêu âm nội soi tại mỗi nước; báo cáo chuyên đề về kỹ thuật giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán - điều trị tắc nghẽn đường mật - tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

1792726503564_711177548349489975_g6328475259562659898_9f988f0285d1bd32f07201a788d5d08e.jpg
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu khai mạc hội thảo

Chiều 23-10 và ngày 24-10, các chuyên gia tham dự hội thảo tập trung vào các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp tại phòng can thiệp, được truyền hình đến hội trường để đại biểu theo dõi, trao đổi và thảo luận.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Phạm Như Hiệp Nội soi Bệnh viện Trung ương Huế Viêm tụy cấp GS.TS Đường mật Siêu âm Ngược dòng Trao đổi kinh nghiệm Ác tính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn