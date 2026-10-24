Nhiều chuyên gia ở Đông Nam Á trao đổi kinh nghiệm thực hành nội soi tại TP Huế

Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á.

Đại biểu tham dự hội thảo

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hội thảo diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-10, tập trung vào các nội dung trọng tâm: nội soi mật tụy ngược dòng cơ bản và nâng cao, siêu âm nội soi chẩn đoán và can thiệp, cùng các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển nội soi mật tụy ngược dòng và siêu âm nội soi tại mỗi nước; báo cáo chuyên đề về kỹ thuật giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán - điều trị tắc nghẽn đường mật - tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu khai mạc hội thảo

Chiều 23-10 và ngày 24-10, các chuyên gia tham dự hội thảo tập trung vào các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp tại phòng can thiệp, được truyền hình đến hội trường để đại biểu theo dõi, trao đổi và thảo luận.

VĂN THẮNG