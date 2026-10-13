Thông tin kinh tế

NT International Law Firm - NTLAW: Chất lượng - Uy tín - Bảo mật

Công ty Luật TNHH NT International Law Firm - NTLAW là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Tố tụng hình sự và dân sự; Pháp lý Doanh nghiệp - Thương mại; Giải quyết các loại tranh chấp; Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin cấp các loại giấy phép; Tư vấn thừa kế, hôn nhân gia đình…

NT International Law Firm - NTLAW: Chất lượng - Uy tín - Bảo mật

NTLAW được sáng lập bởi Thạc sĩ - Luật sư NGUYỄN VĂN TOÀN (Đoàn Luật sư TPHCM), với sứ mệnh cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cùng các giải pháp pháp lý tối ưu, an toàn cho quý khách hàng bằng chuyên môn sâu rộng và khả năng xử lý linh hoạt.

Phương châm hoạt động: Chất lượng - Uy tín - Bảo Mật

NTLAW luôn tạo niềm tin cho quý khách hàng; mong muốn được cung cấp các thông tin hữu ích về Thuế - Luật - Kế toán cho quý doanh nghiệp.

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NTLAW liên tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới nhất về Thuế - Luật - Kế toán cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất cho quý khách hàng.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên thuế, kế toán có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm, có tư cách đạo đức cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc - NT International Law Firm cam kết cung cấp những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho quý khách hàng.

Hiện nay, các khách hàng cá nhân và quý doanh nghiệp luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của NT International Law Firm. Chúng tôi tự tin đảm nhận vai trò bộ phận pháp chế - kế toán cho các công ty và là cố vấn pháp lý đáng tin cậy đồng hành cùng sự phát triển của quý doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM - NTLAW

Giám đốc: Thạc sĩ - Luật sư NGUYỄN VĂN TOÀN

Điện thoại: 0902.524.567 - 0926.770.999 Website: congtyluatnt.vn

Địa chỉ: B23 KDC Nam Long, đường Phú Thuận, Khu phố 2, phường Phú Thuận, TPHCM.

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