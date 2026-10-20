Núi Dinh – Điểm hẹn mới của du lịch thể thao

Với địa hình đồi núi đa dạng, Núi Dinh (phường Tân Hải) đang trở thành điểm hẹn cuối tuần của cộng đồng chạy địa hình (trail), đi bộ đường dài (trekking) và những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Những bước chân đánh thức núi rừng

6 giờ sáng cuối tuần, con đường đá dẫn vào chân Núi Dinh đã rộn ràng tiếng nói cười. Từng nhóm người mang giày chạy, đeo ba lô, cầm gậy trekking tập trung khởi động trước khi bắt đầu hành trình chinh phục những cung đường xuyên rừng.

Anh Vũ Quang, một vận động viên chạy địa hình nhận xét, Núi Dinh có những đoạn dốc nối tiếp, đường mòn xuyên rừng và thiên nhiên hoang sơ. Tùy thể lực, kinh nghiệm, người chạy có thể lựa chọn những hành trình phù hợp, từ trải nghiệm nhẹ nhàng đến thử thách sức bền trên những cung đường dài.

Các bạn trẻ chinh phục đỉnh núi Dinh. Ảnh: CTV

Một trong những điểm đến nổi bật tại Núi Dinh là đỉnh La Bàn - được xem là “tọa độ vàng” để ngắm toàn cảnh từ trên cao. Vì vậy, ngoài chạy trail và trekking, Núi Dinh còn được những vận động viên dù lượn rất yêu thích.

Ông Lâm Quang Quý, Chủ tịch Liên đoàn Dù lượn và Diều bay thể thao TPHCM cho biết, Liên đoàn đang phối hợp với UBND phường Tân Hải nghiên cứu xây dựng đề án phát triển điểm bay, mở rộng khu vực hoạt động, đầu tư đường băng chạy đà và từng bước tổ chức các giải đấu.

Mục tiêu lâu dài là đưa đỉnh La Bàn trở thành địa điểm tổ chức thi đấu dù lượn quy mô quốc gia, hướng đến các hoạt động mang tầm quốc tế.

Trong năm 2026, khu vực Núi Dinh còn là nơi diễn ra hàng loạt các sự kiện như Dinh Discovery Open, The Explorer Trail và nhiều giải chạy khác với cự ly từ 15km đến 45km, có giải mở rộng đến 50km, góp phần đưa những cung đường nơi đây đến gần hơn với cộng đồng chạy bộ.

Ông Dương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hải khẳng định, những giải chạy không chỉ tạo sân chơi cho vận động viên mà còn có khả năng thu hút lượng khách tập trung trong thời gian ngắn, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ. Đây là cơ hội để hình thành những sản phẩm du lịch kết hợp thể thao, trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa địa phương.

Hình thành chuỗi dịch vụ dưới chân núi

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, những năm gần đây, phong trào chạy trail và trekking tại TPHCM phát triển mạnh, hình thành nhiều câu lạc bộ, nhóm tập luyện và cộng đồng có tổ chức. Do đặc thù địa hình đô thị ít đồi núi, người chơi thường tìm đến các địa điểm lân cận vào dịp cuối tuần.

Núi Dinh có sức hút nhờ địa hình đa dạng và cảnh quan hoang sơ. Đặc biệt, hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi khi cao tốc được kết nối, giúp hành trình từ TPHCM đến Tân Hải rút ngắn đáng kể.

Chị Hồng Nhung, một vận động viên chạy địa hình cho hay, nhiều đơn vị như Tổ Ong Adventure, Vietrek Travel, Tropical Trekking phát triển các tour trekking trọn gói hoặc thiết kế theo yêu cầu, kết hợp vận chuyển, hướng dẫn viên, người hỗ trợ mang hành lý, trang thiết bị cắm trại, bảo hiểm và ăn uống.

"Các mô hình xe đưa đón chuyên tuyến như Trail Bus của Trail Station cũng giúp người chơi thuận tiện hơn khi di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Núi Dinh” chị Nhung cho hay.

Nhận thấy tiềm năng của loại hình du lịch này, khoảng 5-6 năm trước, chị Thương Hiền xây dựng điểm dừng chân Là Mía dưới chân Núi Dinh. Từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của người đi núi, cơ sở dần phát triển thêm các dịch vụ ăn uống, tắm rửa, nghỉ qua đêm bằng lều trại và chăm sóc nhu cầu của những người tham gia chạy trail, trekking. Cơ sở của chị cũng tổ chức các giải chạy, hoạt động leo núi cho các đoàn.

Theo chị Hiền, vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, Là Mía thường đón hàng trăm vận động viên và người yêu thích chạy địa hình đến trải nghiệm. Bên cạnh đó, các điểm dừng dưới chân Núi Dinh còn cung cấp nhiều dịch vụ, từng bước góp phần hình thành chuỗi sản phẩm gắn với thể thao, du lịch và trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hải Dương Quang Tấn cho biết, Núi Dinh là khu vực rừng phòng hộ, việc đầu tư, khai thác du lịch phải thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Với du lịch thể thao, yêu cầu này càng cần được đặt lên hàng đầu. Các hoạt động như tổ chức giải chạy, mở tuyến trekking, xây dựng điểm tập kết hay phát triển điểm bay dù lượn đều được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở quy định về quản lý rừng, bảo vệ môi trường, kiểm soát rác thải. Năm 2026, khu vực Núi Dinh đăng ký tổ chức 8 giải chạy bộ địa hình. Ngoài ra, hoạt động dù lượn cũng đã được bay thực nghiệm, hướng tới tổ chức định kỳ hằng năm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm thể thao ngoài trời.

QUANG VŨ