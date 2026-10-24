Phẫu thuật ít xâm lấn mở thêm lựa chọn điều trị thoái hóa cột sống

“Thoái hóa cột sống thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, có thể gây đau cổ, đau lưng, tê bì tay chân, hạn chế vận động. Khi bệnh tiến triển, tổn thương có thể chèn ép thần kinh hoặc ảnh hưởng đến độ vững của cột sống, làm suy giảm khả năng vận động và chất lượng sống”.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phẫu thuật cho người bệnh

Đó là thông tin được BS-CK1 Trần Dạ Vương, Bộ phận Ngoại Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2026 của bệnh viện được tổ chức vào chiều 24-10.

Theo BS-CK1 Trần Dạ Vương, phẫu thuật ít xâm lấn đang trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý trong điều trị các bệnh lý cột sống.

Thay vì chỉ tập trung xử lý tổn thương, phương pháp này hướng đến hạn chế ảnh hưởng lên cơ và mô mềm xung quanh, giảm đau sau phẫu thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi ở những bệnh nhân phù hợp. Việc lựa chọn kỹ thuật cần dựa trên tình trạng tổn thương, mức độ chèn ép thần kinh, độ vững cột sống và thể trạng của từng người bệnh cụ thể.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và phục hồi chức năng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt thường ngày. Ưu điểm của phẫu thuật ít xâm lấn không chỉ là đường mổ nhỏ hơn, mà còn là mục tiêu bảo tồn mô lành và phục hồi chức năng phù hợp. "Phẫu thuật ít xâm lấn góp phần mở rộng các lựa chọn điều trị hiện đại, hướng đến mục tiêu giúp người bệnh giảm gánh nặng do thoái hóa cột sống và cải thiện chất lượng cuộc sống", BS-CK1 Trần Dạ Vương thông tin.

Theo ThS-BS. Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 của bệnh viện là sự kiện khoa học thường niên, tôn vinh những kết quả nghiên cứu khoa học mang lại giá trị cao trong thực hành điều trị. Đồng thời, thể hiện vai trò tiên phong trong đầu tư ứng dụng hệ sinh thái công nghệ y khoa tiên tiến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công nghệ như một cánh tay hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán và điều trị, chăm sóc toàn diện.

Trong bối cảnh của y học hiện đại, sự kết hợp giữa lâm sàng xuất sắc và chăm sóc toàn diện chính là chìa khóa để kiến tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng. Đó là sự kết hợp lấy trí tuệ, chuyên môn và công nghệ làm gốc cùng với sự thấu cảm, tận tâm vì sứ mệnh chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, giúp họ tiếp cận với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị với chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn người bệnh.

Với chủ đề “Lâm sàng xuất sắc – Chăm sóc toàn diện”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2026 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn giới thiệu 43 đề tài nghiên cứu chuyên sâu, bao quát nhiều lĩnh vực như tim mạch, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình - cột sống, nội thần kinh - đột quỵ, nội tiết, ung thư, nhi khoa, dược, nha khoa, tai mũi họng, tiết niệu…; được tổ chức thành 4 phiên: Chuyên gia, Nội khoa, Ngoại khoa và Điều dưỡng mang đến góc nhìn khoa học đa chiều, thảo luận những xu hướng y học hiện đại, mở rộng mạng lưới kết nối y khoa vì mục tiêu nâng tầm chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

THÀNH AN