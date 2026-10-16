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Phường Minh Phụng ra mắt 2 mô hình số phục vụ công tác Đảng

SGGPO

Đảng ủy phường Minh Phụng (TPHCM) vừa  ra mắt  Hệ thống theo dõi Nghị quyết - Chỉ thị - Kết luận của cấp ủy và Hệ thống Giám sát số Minh Phụng trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát.

Hệ thống theo dõi Nghị quyết - Chỉ thị - Kết luận của cấp ủy nhằm hỗ trợ cấp ủy theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo và nhiệm vụ chính trị. Hệ thống có giao diện trực quan, hiển thị tình hình thực hiện công việc theo từng lĩnh vực, như: kinh tế - tài chính, môi trường - đô thị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

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Giao diện Hệ thống Giám sát số Minh Phụng do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Minh Phụng triển khai

Thông qua các biểu đồ thống kê, lãnh đạo cấp ủy có thể theo dõi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng đơn vị. Từ đó kịp thời đôn đốc, xử lý những nhiệm vụ chậm tiến độ. Các đơn vị chủ trì cũng có thể chủ động cập nhật kết quả thực hiện, bảo đảm tính minh bạch và an toàn thông tin.

Việc số hóa quy trình theo dõi, tổng hợp giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế thao tác thủ công, tạo thuận lợi cho công tác báo cáo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

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Lãnh đạo phường Minh Phụng thực hiện nghi thức ra mắt hai mô hình số

Với Hệ thống Giám sát số Minh Phụng do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường triển khai, hướng đến đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu số. Đồng thời, hỗ trợ cập nhật, theo dõi báo cáo và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, giúp Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra chủ động nắm tình hình, sớm nhận diện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh.

Mô hình được đưa vào vận hành là công trình thiết thực chào mừng 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2026).

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Từ khóa

Minh Phụng Đảng Giám sát Kiểm tra

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