Phường Rạch Dừa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ngày 23-10, UBND phường Rạch Dừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026 và ra mắt Trang thông tin điện tử của phường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, thu ngân sách địa phương đạt 108% dự toán. Công tác đầu tư công, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được phường triển khai đồng bộ. Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân, công tác giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và các đối tượng chính sách tiếp tục được thực hiện.

Phường Rạch Dừa tổ chức khám bệnh cho người dân. Ảnh: QUANG VŨ

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, thực trạng trong công tác quản lý đô thị, xử lý lấn chiếm lòng lề đường còn nhiều bất cập.

Các đại biểu đề nghị, tại những khu vực thương mại-du lịch, việc đi lại và sinh hoạt của người dân có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến trật tự công cộng. Do đó cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

UBND phường Rạch Dừa ra mắt Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://rachdua.vn. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, UBND phường Rạch Dừa tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://rachdua.vn. Trang thông tin cung cấp tin tức hoạt động của chính quyền, văn bản công khai, thủ tục hành chính và thông tin về địa phương; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, tiếp cận thông tin thuận tiện, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số.

QUANG VŨ