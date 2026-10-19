Phường Rạch Dừa tiếp nhận 319 đơn vị máu tình nguyện

Ngày 19-10, phường Rạch Dừa (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 (đợt 3). Chương trình đã tiếp nhận 319 đơn vị máu.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút 350 người đăng ký tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 319 đơn vị máu.

Khám tư vấn trước khi hiến máu. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua ngày hội, phường Rạch Dừa kỳ vọng lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện.

Người dân tham gia hiến máu. Ảnh: QUANG VŨ

Hoạt động cũng nhằm huy động sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trong việc bổ sung nguồn máu phục vụ ngành y tế.

QUANG VŨ