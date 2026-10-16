Phường Tam Thắng đối thoại với các hộ khu tập thể C45 để tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Chiều 16-10, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) đã có buổi đối thoại với các gia đình quân nhân tại Khu tập thể C45, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đây là khu đất thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, có nguồn gốc là đất quốc phòng, an ninh. Khu đất được Bộ chỉ huy Quân sự đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (trước đây) quản lý, sử dụng từ năm 1987.

Đến năm 1990, Bộ Tư lệnh Biên phòng ban hành Quyết định 137/QĐ-BTL giao khu đất để thành lập khu tập thể và cấp đất cho cán bộ, sĩ quan làm nhà ở. Hiện nay, có 28 hộ đang sinh sống tại đây. Trong đó, có 12 hộ có quyết định cấp đất làm nhà trước ngày 15-10-1993.

Đại diện các hộ dân tham gia buổi đối thoại

Khu đất C45 và nhà ở của 28 hộ gia đình sau đó được bàn giao về cho UBND TP Vũng Tàu (trước đây) quản lý. Tuy nhiên, thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho các hộ đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, nguyên nhân chính là vị trí khu đất C45 nằm trùng vào quy hoạch Khu Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng.

Căn cứ pháp luật đất đai hiện hành, khu đất hiện thuộc quy hoạch đất công cộng đô thị, không phải đất ở. Do đó, địa phương chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện thủ tục giao đất ở và cấp GCN QSDĐ theo đề nghị của người dân.

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân cho biết đã sinh sống ổn định tại đây hơn 30 năm, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Các hộ dân kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh hoặc xóa bỏ quy hoạch đất công cộng tại khu vực C45 để cấp GCN QSDĐ cho người dân.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng khẳng định, mục tiêu của chính quyền địa phương là bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung rà soát hồ sơ từng trường hợp, giao cán bộ chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục kê khai.

UBND phường đang phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để rà soát lại các văn bản pháp lý trước đây, làm rõ thông tin chuyên môn nhằm thống nhất phương án xử lý đúng quy định.

“Nếu các hộ dân đủ điều kiện để giao đất, UBND phường Tam Thắng sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực này để giao đất ở cho người dân”, ông Lê Xuân Tú khẳng định.

KHÁNH CHI - HOÀNG HƯỜNG