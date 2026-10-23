Phường Vĩnh Tân đối thoại, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn phường

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân, cho biết sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy từng bước ổn định, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Thành ủy giao. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 đạt hơn 1.184 tỷ đồng, bằng 153% dự toán Thành phố giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; phường đã giải quyết 4.884 hồ sơ, trong đó 4.874 hồ sơ trước hạn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm; chương trình khám sức khỏe toàn dân đã thực hiện cho 34.882 người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,9%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026. An ninh chính trị cơ bản được giữ vững, địa bàn duy trì kết quả không phức tạp về ma túy và an toàn về phòng, chống cháy, nổ.

Đồng chí Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân, phát biểu gợi mở, kết luận các nội dung trọng tâm tại hội nghị đối thoại

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, cán bộ và người dân đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề gắn với đời sống dân sinh, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng đến những vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án KCN VSIP-II mở rộng. Các ý kiến cũng đề cập chất lượng phục vụ hành chính công, việc khôi phục hệ thống loa truyền thanh…

Trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung được nêu, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Công an phường đã làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời thông tin hướng xử lý các kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tân gặp gỡ, trao đổi với công chức, viên chức và người dân tại hội nghị đối thoại

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân, nhấn mạnh đối thoại phải gắn với hành động cụ thể, lấy việc giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân làm thước đo hiệu quả. Phường sẽ tập trung rà soát hạ tầng khu dân cư, phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học.

Ông Trần Văn Phương cũng yêu cầu các nội dung kết luận sau đối thoại phải được công khai theo quy định để người dân biết, theo dõi và giám sát. Việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cần được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân tại địa phương.

VĂN SƠN