Sức sống cơ sở

Phường Xuân Hòa đầu tư gần 9,5 tỷ đồng cải tạo 10 tuyến hẻm

SGGPO

Ngày 23-10, UBND phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ khởi công Dự án công trình duy tu, sửa chữa, cải tạo 10 tuyến hẻm trên địa bàn.

Hiện nay một số tuyến hẻm trên địa bàn đã xuống cấp, mặt đường xuất hiện tình trạng lồi lõm, ổ gà; hệ thống thoát nước, hầm ga tại một số vị trí bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc lưu thông, sinh hoạt hằng ngày và mỹ quan đô thị.

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Nghi thức lễ khởi công sáng 23-10

Từ thực trạng trên, phường Xuân Hòa đã đầu tư, nâng cấp 10 tuyến hẻm có tổng chiều dài gần 1,7km với mức đầu tư gần 9,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Việc duy tu, sửa chữa, cải tạo 10 tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa nhằm cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao hiệu quả thoát nước, khắc phục tình trạng xuống cấp và từng bước thay đổi diện mạo đô thị khang trang, an toàn hơn cho người dân.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

phường Xuân Hòa khởi công cải tạo hẻm 10 tuyến hẻm nguồn vốn ngân sách Nhà nước

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