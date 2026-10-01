Podcast bản tin thời sự ngày 1-10: Lan tỏa khí tiết, khát vọng canh tân của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên mới

Podcast bản tin thời sự ngày 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lan tỏa khí tiết, khát vọng canh tân của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên mới; Thông xe cao tốc Bến Lức - Long Thành: Về miền Tây, đi sân bay cực nhanh!; Chinh phục 2 "gã khổng lồ" vượt sông trên tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ ở TPHCM; Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm từ 15 giờ ngày 1-10...