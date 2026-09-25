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Podcast bản tin thời sự ngày 25-9: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kỷ niệm 50 năm thành lập

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1; Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm; Hoàng Đức trở lại tập luyện, sẵn sàng cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Podcast tin thời sự Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1 Bệnh viện K cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sạt trượt đèo Mimosa cầu thủ Hoàng Đức FIFA ASEAN Cup

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