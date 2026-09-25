Podcast bản tin thời sự ngày 25-9: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kỷ niệm 50 năm thành lập

Podcast bản tin thời sự ngày 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 1; Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm; Hoàng Đức trở lại tập luyện, sẵn sàng cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup...