Podcast tin thời sự ngày 23-9: Đưa hơn 500 tấn khí gas giả ra thị trường, 10 đối tượng bị khởi tố

Podcast bản tin thời sự ngày 23-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng; 30 năm “sống mòn” trong vùng ngập nước; Nam bộ giảm mưa từ đêm Trung thu; Đưa hơn 500 tấn khí gas giả ra thị trường, 10 đối tượng bị khởi tố; Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ thuê người tới phá nhà; Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong.