Đa phương tiện

Podcast

Podcast tin thời sự ngày 23-9: Đưa hơn 500 tấn khí gas giả ra thị trường, 10 đối tượng bị khởi tố

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 23-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng; 30 năm “sống mòn” trong vùng ngập nước; Nam bộ giảm mưa từ đêm Trung thu; Đưa hơn 500 tấn khí gas giả ra thị trường, 10 đối tượng bị khởi tố; Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ thuê người tới phá nhà; Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00

THANH QUANG (Tổng hợp)

Từ khóa

khí gas giả khởi tố Công an TPHCM Sản xuất hàng giả Buôn bán hàng giả

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn