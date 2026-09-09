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Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội

SGGPO

Sông Hồng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Hà Nội, nhưng giá trị của dòng sông chưa được khai thác tương xứng với nhịp bước mới của thủ đô. Hôm qua, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời tổ chức lấy ý kiến từ ngày 7-9 đến ngày 27-9-2026. Đây là nội dung podcast hôm nay muốn chuyển đến quý vị!

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Nội dung: NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG

Thể hiện: LỘC AN - THANH CHIÊU

Kỹ thuật dựng: THU HƯƠNG

Từ khóa

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sông Hồng không gian phát triển Thủ đô Hà Nội

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