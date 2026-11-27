Podcast bản tin thời sự ngày 27-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ấn tượng đại kỳ Tổ quốc hơn 2.000m² tung bay tại Thành cổ Quảng Trị; Dự báo miền Trung tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 600mm; Đặc khu Lý Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại TPHCM; Khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô 400 triệu USD