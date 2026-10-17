PV Drilling được APEA 2026 vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp Quản trị bền vững và minh bạch”

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vinh dự được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026, ở hạng mục “Doanh nghiệp Quản trị bền vững và minh bạch” (Corporate Integrity and Governance Excellence Award).

Ông Đỗ Danh Rạng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - đại diện PV Drilling nhận giải thưởng APEA 2026 ở hạng mục “Doanh nghiệp Quản trị bền vững và minh bạch”

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của PV Drilling trong xây dựng nền tảng quản trị vững vàng, đề cao tính chính trực, minh bạch trong hoạt động và không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, hướng đến phát triển bền vững.

Ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc châu Á” (Master Entrepreneur Award), giải thưởng ghi nhận những doanh nhân có tầm nhìn, năng lực lãnh đạo và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững, tiêu biểu có doanh nhân Mai Thế Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling và doanh nhân Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Driling.

Với chủ đề “Forging Legacy: Celebrating Excellence, Inspiring Tomorrow” (Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai), APEA 2026 đề cao vai trò của đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và quản trị hiệu quả trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Năm nay, sự kiện đã vinh danh 65 doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam.

Việc được vinh danh tại giải thưởng năm nay là sự ghi nhận đối với định hướng quản trị nhất quán mà PV Drilling theo đuổi, trong đó chính trực, minh bạch và chuyên nghiệp là những giá trị cốt lõi. Tổng Công ty PV Drilling luôn chú trọng hoàn thiện cơ cấu quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng cường hiệu quả giám sát và kiểm soát nội bộ, đồng thời từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị quốc tế. Những nỗ lực này góp phần củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực khoan và dịch vụ kỹ thuật dầu khí, nơi các hoạt động luôn gắn liền với yêu cầu cao về an toàn, chất lượng và kiểm soát rủi ro, PV Drilling xác định quản trị rủi ro là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển. Tổng Công ty chú trọng nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro trong hoạt động, đồng thời thúc đẩy văn hóa tuân thủ, văn hóa an toàn, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống. Song song đó, PV Drilling tiếp tục nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường quản lý theo định hướng ESG và gắn các mục tiêu phát triển bền vững với chiến lược dài hạn.

Giải thưởng APEA 2026 không chỉ là niềm tự hào của PV Drilling mà còn là động lực để Tổng Công ty tiếp tục phát huy văn hóa chính trực, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế và chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

APEA là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức, nhằm tôn vinh những Doanh nghiệp và Doanh nhân có thành tích nổi bật, năng lực lãnh đạo xuất sắc và cam kết tạo dựng giá trị dài hạn.

NGUYỆT ANH