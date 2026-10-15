Thế giới

Sập mái trường học tại Pakistan, ít nhất 28 người thiệt mạng

SGGPO

Theo báo Dawn (Pakistan), vụ sập mái trường tư thục Al-Khair tại thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, ngày 15-10 khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, gồm 27 học sinh và một nữ giáo viên.

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Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn vào ngày 15 tháng 10 ở thành phố Peshawar. Ảnh: DAWN

Số người thiệt mạng có thể tăng do vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đại diện Bệnh viện Lady Reading cho biết, phần lớn nạn nhân, chủ yếu dưới 13 tuổi, tử vong, cùng 20 người khác bị thương.

Theo một nhân viên cứu hộ, mái tầng trên đổ sập xuống mái tầng một rồi đè lên khu vực các lớp học. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu ít nhất 45 trẻ em khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn được triển khai.

Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng thống Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ y tế người bị thương, điều tra nguyên nhân vụ sập mái trường và rà soát tiêu chuẩn an toàn tại các cơ sở giáo dục.

HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

Pakistan sập mái học sinh cứu hộ nạn nhân

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