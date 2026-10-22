Sinh viên Lilama 2 bịa đặt chuyện bị chở đến biên giới Campuchia, trường xin lỗi

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (TP Đồng Nai) gửi thư xin lỗi các cơ quan báo chí, cộng đồng mạng, phụ huynh, học sinh, sinh viên sau khi phát thông báo cảnh báo về thông tin xe khách giả mạo hãng Toàn Thắng chở sinh viên đến khu vực biên giới Campuchia. Qua xác minh, Công an TP Đồng Nai xác định thông tin này do một sinh viên của trường bịa đặt.

Theo Công an TP Đồng Nai, sinh viên B.T.H. (sinh năm 2008), học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, đã tự bịa chuyện bị bắt cóc đưa sang Campuchia rồi trốn thoát. Nguyên nhân do H. muốn gia đình mua xe mô tô để tự đi học thay vì đi xe khách hằng ngày nhưng không được đồng ý.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi sai trái, cam kết và viết thư xin lỗi gia đình, nhà trường.

Trước đó, ngày 21-10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 phát thông báo khẩn về việc cảnh báo về việc xe khách giả mạo hãng Toàn Thắng đón học sinh, sinh viên tại khu vực quốc lộ 51 gần trường rồi chở đến gần biên giới Campuchia. Thông tin sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, gây lo lắng cho phụ huynh và sinh viên.

Thư xin lỗi của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2

Trong thư xin lỗi ngày 22-10, ông Hoàng Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận Ban Giám hiệu đã nóng vội trong việc tuyên truyền, cảnh báo, đưa thông tin lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa kịp báo Công an xã Long Phước để thẩm tra, xác minh. Việc này vô tình gây hoang mang trong dư luận và nhân dân.

Nhà trường nhìn nhận đây là bài học đắt giá, đồng thời cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý theo quy định.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, cơ quan chức năng trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; tránh phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

PHÚ NGÂN