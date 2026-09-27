Sớm giải quyết điểm ngập đường Mã Lò

Mỗi khi mưa lớn, đường Mã Lò (đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TPHCM) lại ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.