Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026

Ngày 26-9, hàng ngàn người dân và du khách đã tham dự Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026, tại Công viên Tam giác Bãi Trước, phường Vũng Tàu, và tại khu vực Lăng Ông Thủy Tướng, xã Cần Giờ.