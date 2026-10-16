Sáng 16-10, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế; bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường đại học này.

Sáng 16-10, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế; bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường đại học này.

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET, mã tuyển sinh DHE) thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 29-9-2026 trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội của Đại học Huế.

PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Giảng viên cao cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, tân Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, tân Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế nhấn mạnh, một trong những định hướng trọng tâm của nhà trường là tiếp tục kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn của trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ.

Nghi thức công bố thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Việc phát triển mô hình liên kết giữa Nhà trường - Nhà nước - Nhà tuyển dụng được xác định là hướng đi quan trọng nhằm gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Từ đó, đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển trường thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín.

Tin liên quan Trường Đại học Luật - Đại học Huế đón Huân chương Lao động hạng ba

VĂN THẮNG