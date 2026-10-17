Công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Bcons City Life tại phường Tân Uyên, TPHCM.

Phối cảnh nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Bcons City Life

1. Tên pháp lý dự án: Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 (802 căn nhà ở xã hội).

2. Tên thương mại dự án: Bcons City Life

3. Sản phẩm thuộc Tập Đoàn Bcons

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Hoàng Nam

5. Địa điểm xây dựng dự án: phường Tân Uyên, TPHCM.

6. Quy mô:

- Diện tích sử dụng đất (nhà ở xã hội): 6.667,3m2.

- Số lượng căn hộ nhà ở xã hội: 802 căn hộ, Quy mô: Chung cư cao tầng (01 tầng hầm + 15 tầng + tầng kỹ thuật). Tổng diện tích sàn xây dựng: 47.347,19m2; Tổng diện tích sử dụng các căn hộ để bán: 28.416,07m2.

7. Số lượng, diện tích căn hộ để bán:

- Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là: 802 căn.

- Diện tích căn hộ từ 35m2 đến 87m2.

8. Giá bán căn hộ:

Giá bán (tạm tính): 19.800.000 đồng/m2 (bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa có phí bảo trì).

Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông.

Có quyết định số 30643/SXD-QLN&TTBĐS V/v công bố thông tin Dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 (802 căn NOXH) tại phường Tân Uyên, TPHCM.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

Theo Quyết chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1044/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 11 tháng 4 năm 2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, thời gian và tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Xây dựng hoàn thiện công trình: Quý I năm 2025 đến quý IV năm 2029.

- Dự kiến hoàn thành phân khu Nhà ở xã hội và đưa sử dụng: Quý IV năm 2027.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công trình (Khu chung cư cao tầng), thực hiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2028.

10. Thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký: 30-11-2026

Chủ đầu tư cam kết chỉ ký Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện được bán, cho thuê và giá bán, giá cho thuê được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở.

11. Địa chỉ nộp đơn đăng ký trực tiếp tại 2 điểm:

- Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2, phường Tân Uyên, TPHCM

- Bcons Tower I - 176/1-176/3 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

- Trực tuyến: noxh@bconsps.com.vn

- Số điện thoại liên hệ: 0968 879 974 (Hiếu)

Thông báo của Sở Xây dựng Công bố thông tin Dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 (802 căn NOXH) tại phường Tân Uyên, TPHCM: Xem tại đây.