Thương hiệu Quốc gia “Phân bón Đầu Trâu” hòa cùng dòng chảy thương hiệu từ Hành trình xanh.

Tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, Phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền khẳng định định hướng xây dựng thương hiệu trên nền tảng chất lượng được minh chứng qua mùa vụ. Doanh nghiệp gắn đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong với chuyển đổi xanh, từng bước xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn, đồng bộ công nghệ sản xuất, sản phẩm và giải pháp canh tác.

Ông Phan Văn Tâm, Phó TGĐ Cty Cổ phần phân bón Bình Điền nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia năm 2026

Tối 16-10-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Kỳ xét chọn năm nay ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Đến tham dự lễ có lãnh đạo nhà nước và các Bộ, Ban Ngành Ngành Trung ương, các khách quốc tế và 227 Doanh nghiệp có sản phẩm Đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đại diện doanh nghiệp tham dự và nhận biểu trưng. Với Bình Điền, sự ghi nhận dành cho Phân bón Đầu Trâu là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng và năng lực phục vụ nông dân.

Xây dựng hệ sinh thái đáp ứng ba tiêu chí

Theo đại diện Bình Điền, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình với Phân bón Đầu Trâu, trên cơ sở xây dựng một hệ sinh thái đáp ứng đồng thời ba tiêu chí “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”. Cách tiếp cận của doanh nghiệp bao quát chuỗi hoạt động từ nghiên cứu, sản xuất, quản trị chất lượng đến phát triển sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật và đồng hành với người sử dụng.

Trong hệ sinh thái ấy, chất lượng được kiểm soát từ nhà máy và tiếp tục được đánh giá qua điều kiện canh tác thực tế. Đổi mới sáng tạo được cụ thể hóa bằng chuyển đổi năng lượng, ứng dụng công nghệ vi sinh và hoàn thiện giải pháp dinh dưỡng. Năng lực tiên phong thể hiện ở việc chủ động kết nối những thay đổi trong sản xuất với yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Cty CPPB Bình Điền nhận biểu trưng tại buổi lễ

“Uy tín thương hiệu phải được chứng minh qua từng sản phẩm, từng mùa vụ và sự tin tưởng sử dụng lâu dài của bà con nông dân”, ông Phan Văn Tâm nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp phân bón, yêu cầu chất lượng gắn trực tiếp với chi phí đầu tư, năng suất và thu nhập của nông dân. Vì vậy, đánh giá hiệu quả sử dụng cần đặt trong mối liên hệ với đặc điểm đất đai, cây trồng, phương thức canh tác và khả năng duy trì sức sản xuất của đất qua nhiều mùa vụ.

Đó cũng là cơ sở để Bình Điền kiên trì phương châm lấy nông dân làm trung tâm, khoa học làm nền tảng, hiệu quả làm thước đo và hướng đến nền nông nghiệp bền vững.

Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn

Bình Điền xác định chuyển đổi xanh cần được triển khai xuyên suốt hoạt động của doanh nghiệp. Định hướng “xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn” kết nối việc sử dụng năng lượng trong sản xuất với đổi mới công nghệ sản phẩm và giải pháp canh tác trên đồng ruộng.

Ở nhà máy, doanh nghiệp từng bước chuyển từ nguồn năng lượng hóa thạch sang năng lượng sinh khối, đồng thời phát triển sử dụng điện mặt trời. Đây là những hướng đầu tư nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và đưa yêu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả vào quá trình phát triển sản xuất.

Ở khâu sản phẩm, Bình Điền ứng dụng công nghệ vi sinh để đưa vi sinh vật bọc áo hạt phân bón NPK. Hướng phát triển này được gắn với nghiên cứu và đánh giá thực tế, nhằm phối hợp dinh dưỡng khoáng với vai trò của vi sinh vật trong môi trường đất, hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và chăm sóc sức khỏe đất.

Việc ứng dụng công nghệ vi sinh được đồng bộ với chương trình “Hành trình xanh: Đất khỏe – Cây trồng khỏe”. Sản phẩm được đặt trong giải pháp canh tác thông minh và thực tiễn theo diễn biến của điều kiện khí hậu thực tế và kiểm chứng sau mỗi mùa thu hoạch của nhà nông.

Sự liên kết giữa nhà máy, sản phẩm và quy trình canh tác giúp định hướng xanh của Bình Điền đi vào những công việc cụ thể. Các bước chuyển đổi được triển khai theo lộ trình, gắn với yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả áp dụng. Và mục tiêu là đáp ứng được các tiêu chí và định hướng của ngành nông nghiệp và đặc biệt là Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đã triển khai trong những năm qua.

Lấy hiệu quả mùa vụ làm cơ sở hoàn thiện giải pháp

Để giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thực tế sản xuất, Bình Điền phối hợp cùng nhà khoa học, cơ quan chuyên môn khảo sát đất, xây dựng mô hình, quy trình canh tác và theo dõi diễn biến qua mùa vụ.

Phân bón Đầu Trâu tiếp tục khẳng định là thương hiệu quốc gia cùng song hành với 499 sản phẩm khác được ghi nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm 2026

Trong chương trình “Hành trình xanh: Đất khỏe – Cây trồng khỏe”, doanh nghiệp quan tâm đồng thời đến nhu cầu dinh dưỡng của cây, môi trường đất và hiệu quả đầu tư của nông dân. Các sản phẩm ứng dụng vi sinh được triển khai cùng hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi thực tế để làm rõ điều kiện áp dụng, từ đó hoàn thiện khuyến cáo.

Cùng với chuyển đổi xanh, Bình Điền triển khai ứng dụng RFID kết hợp mã QR trong quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu là từng bước kết nối dữ liệu từ nhà máy đến hệ thống phân phối, hỗ trợ kiểm soát nguồn hàng và giúp nông dân thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin sản phẩm. Minh bạch thông tin được doanh nghiệp xác định là một phần trách nhiệm với khách hàng và bảo vệ uy tín Đầu Trâu.

Kết nối doanh nghiệp để phát huy giá trị thương hiệu Việt

Theo đại diện Bình Điền, Thương hiệu quốc gia tạo thêm cơ sở tin cậy khi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và kết nối đối tác. Giá trị lâu dài còn nằm ở động lực để doanh nghiệp thường xuyên rà soát, hoàn thiện chất lượng, nghiên cứu và quản trị.

Từ thực tiễn hoạt động, Bình Điền đề xuất tăng cường hỗ trợ sau công nhận về quản trị thương hiệu, thông tin thị trường và xúc tiến thương mại. Các hoạt động cần được thiết kế theo ngành hàng, thị trường mục tiêu và nhu cầu cụ thể, đồng thời phát huy sự kết nối với mạng lưới thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Doanh nghiệp đặc biệt mong muốn phát triển cộng đồng các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia để cùng mở rộng thị trường quốc tế. Những hoạt động như chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tham gia hội chợ, kết nối hệ thống phân phối và tìm kiếm cơ hội trong chuỗi giá trị có thể giúp doanh nghiệp hỗ trợ nhau, đồng thời tăng sự hiện diện của sản phẩm Việt Nam.

Đi cùng hoạt động hỗ trợ và bảo vệ thương hiệu là yêu cầu duy trì nghiêm túc chất lượng, trách nhiệm sau công nhận. Với Bình Điền, mỗi bước chuyển đổi tại nhà máy, mỗi sản phẩm được hoàn thiện và mỗi giải pháp được kiểm chứng qua mùa vụ đều góp phần thực hiện cam kết với nông dân. Đó là nền tảng để Phân bón Đầu Trâu tiếp tục phát huy giá trị Thương hiệu quốc gia, đồng hành cùng nền nông nghiệp xanh và bền vững.

PHAN TÂM