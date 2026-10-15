Sáng 15-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón chính thức đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16-10.

>>> Sau đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong sáng 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong sáng 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong sáng 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác sáng 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong sáng 15-10. Ảnh: QUANG PHÚC

MINH DUY