Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong
SGGPO
Sáng 15-10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón chính thức đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16-10.