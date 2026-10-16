TikToker "Sơn Thụy Khuê" bị bắt liên quan đến ma túy

Ngày 16-10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đến Nguyễn Quốc Hưng (54 tuổi, chủ kênh TikTok “Sơn Thụy Khuê”).

Trước đó, chiều 30-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quốc Hưng, chủ kênh TikTok "Sơn Thụy Khuê". Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG CỬA NAM

Vào cuộc điều tra, chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng xác định nguồn cung ma túy, đồng thời đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Tại đây, công an phát hiện nhiều người liên quan, thu giữ gần 25g ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định tổng cộng 22 người liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Nguyễn Quốc Hưng, chủ kênh TikTok “Sơn Thụy Khuê”.

Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân không thử sử dụng ma túy dù chỉ một lần; không cho người khác mượn tài khoản ngân hàng, không cất giữ hoặc chuyển hộ đồ vật không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Quốc Hưng có tài khoản TikTok “Sơn Thụy Khuê” với khoảng 16.000 người theo dõi, thường đăng tải nội dung nói về đạo lý trên mạng xã hội. Nguyễn Quốc Hưng có 3 tiền án.

NGUYỄN HƯỞNG