Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 22-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm cảng Antwerp - Bruges.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

Cảng Antwerp - Bruges là cảng lớn thứ hai châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Cảng hiện có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cảng với 162.000 lao động. Cảng trực tiếp đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ.

Cảng Antwerp - Bruges được hình thành trên cơ sở hợp nhất cảng Antwerp và cảng Zeebrugge từ năm 2022, qua đó tăng cường vị thế trong chuỗi logistics toàn cầu và tạo nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics, công nghiệp và năng lượng quy mô lớn của châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN

Sau khi thăm cảng và phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm và những chia sẻ rất thiết thực của chính quyền vùng Flanders, tỉnh Antwerp, cảng Antwerp - Bruges và các đối tác Bỉ dành cho Đoàn Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Bỉ nói chung và vùng Flanders nói riêng là những người bạn và đối tác có nhiều năm gắn bó, hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển, đường thủy và logistics. Những thành tựu và kinh nghiệm của Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác giữa Việt Nam và vùng Flanders trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, trên nền tảng Hiệp định Hợp tác hữu nghị năm 1995 và các văn kiện hợp tác được hai bên ký kết trong từng giai đoạn. Đặc biệt, các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm được triển khai thường xuyên đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp của hai bên.

Đặc biệt Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có vai trò tích cực trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác này, nhất là thông qua việc tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo hằng năm cho đội ngũ cán bộ Việt Nam, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về cảng biển, logistics, cảng xanh và vận tải bền vững. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần tạo dựng sự hiểu biết, tin cậy và kết nối lâu dài giữa các cơ quan và đội ngũ chuyên môn của hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những kết quả hợp tác đó là tài sản quý báu của quan hệ Việt Nam - Flanders và cần được tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó cảng biển và logistics có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; tăng cường kết nối cảng biển với đường thuỷ nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác; đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu. Trong định hướng đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ và vùng Flanders ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, khi các tuyến kết nối này ngày càng được tăng cường, hàng hóa của Việt Nam sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu; đồng thời hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội đầu tư từ châu Âu cũng sẽ đến với Việt Nam thuận lợi hơn. Đó chính là cách để hạ tầng giao thông thực sự trở thành cầu nối của thương mại, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan hữu quan của hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, chủ động nghiên cứu những chương trình hợp tác mới, cụ thể và có tính dài hạn. Hai bên có thể tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quy hoạch và quản lý cảng biển, kết nối cảng biển đường thủy - đường sắt, logistics và chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, phát triển cảng xanh, giảm phát thải, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của hai bên tiếp tục gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhau tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể. Chính những kết nối giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa các cơ quan chuyên môn sẽ tạo nên nền tảng bền vững cho quan hệ hợp tác lâu dài.

Quan hệ Việt Nam - Bỉ đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều năm trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và hợp tác cùng có lợi. Vùng Flanders và cảng Antwerp - Bruges là những đối tác quan trọng trong mối quan hệ đó, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với những nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng, với tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, Việt Nam, Vương quốc Bỉ và vùng Flanders sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Việt Nam tiếp tục là người bạn tin cậy, đối tác tích cực của Bỉ và Flanders; cùng nhau thúc đẩy kết nối, mở rộng thương mại, tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào sự phát triển, thịnh vượng của hai nước cũng như quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký kết giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN * Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu. * Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và cổ kính nhất tại vùng Flanders (Vương quốc Bỉ), sở hữu bộ sưu tập vô giá trải dài 7 thế kỷ lịch sử nghệ thuật, từ thời Trung cổ, Phục hưng cho đến thế kỷ 20. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi của Thống đốc tỉnh Antwerp Cathy Berx.

TTXVN