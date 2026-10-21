Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch

Trưa 21-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Copenhagen kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch (từ ngày 19 đến 21-10), để đi thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ (từ ngày 21 đến 24-10).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tại cung điện Amalienborg, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khép lại các hoạt động thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen; phát biểu chính sách tại Đại học Conpenhagen; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Đan Mạch; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch; tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam; thăm bán đảo nhân tạo Lynetteholmen…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cùng các quan chức Đan Mạch và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU) phát triển thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19-10 (giờ địa phương), Nhà vua Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. Ảnh: TTXVN

* Sáng 21-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen. Cùng đi có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen.

Đi thăm dự án và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước những rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, tiến tới chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.

TTXVN