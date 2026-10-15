Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chiều 15-10, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18-10.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao.

Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Đến tháng 8-2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đạt 716 triệu USD.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Tính đến tháng 7-2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Một số tập đoàn lớn của Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam gồm Nestlé (thực phẩm, đồ uống), Novartis/Ciba - Sandoz (hóa dược), Roche (dược phẩm), ABB (thiết bị điện, xây dựng trạm biến thế)...

Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam là trên 800 triệu USD. Tháng 5-2025, Thụy Sĩ đã công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam giai đoạn 2025-2028 với số vốn ODA là 50 triệu USD.

MINH DUY