TPHCM chung tay chăm lo an sinh xã hội, tiếp sức người nghèo

Tối 17-10, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM trao tặng 1.500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên, 750 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 11 suất hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc. Tổng kinh phí thực hiện hơn 8,5 tỷ đồng, từ sự đồng hành của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu tại chương trình an sinh xã hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, cho biết hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Phạm Minh Tuấn kêu gọi các nguồn lực chung tay đóng góp để chăm lo các hoạt động trong Tháng cao điểm. Cụ thể, xây dựng mới 61 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết; trao tặng 13.700 suất học bổng; trao tặng 450 phương tiện sinh kế; tặng 3.550 thẻ BHYT và chăm lo khác; tổng kinh phí dự kiến hơn 92 tỷ đồng.

“Mỗi hoạt động an sinh xã hội đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân; bảo đảm mỗi người dân đều có điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của Thành phố và đất nước”, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến đại diện các xã, phường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Phạm Minh Tuấn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân để cùng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, tiếp sức học tập và giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trao hỗ trợ đến học sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các em học sinh, sinh viên tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2026, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn TPHCM.

THÁI PHƯƠNG