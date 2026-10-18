TPHCM: Hàng ngàn người tham gia đi bộ, chung tay vì cộng đồng

Sáng 18-10, hàng ngàn người dân tại xã Kim Long, xã Phú Giáo và phường Vũng Tàu đã đi bộ đồng hành, hưởng ứng Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026.