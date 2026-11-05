TPHCM tháo gỡ vướng mắc, thu hút dòng vốn Hàn Quốc

Sáng 5-11, tại TPHCM, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc.