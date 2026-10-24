Trao 11,4 tỷ đồng học bổng và tài trợ cộng đồng

Sáng 24-10, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần thứ 24 và trao tài trợ năm 2026, với tổng kinh phí 11,4 tỷ đồng.

Ông Albert Ting, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý thực hiện nghi thức trao ngọn lửa tri thức đến các sinh viên

Trong đó, 6,4 tỷ đồng được dành trao 160 suất học bổng trực tiếp cho sinh viên; 5 tỷ đồng còn lại được Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý để hỗ trợ các quỹ, hội từ thiện, khuyến học và những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng đến các sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM

Hỗ trợ sinh viên phát huy năng lực

Năm 2026, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý trao 160 suất học bổng, tổng trị giá 6,4 tỷ đồng, dành cho những sinh viên có thành tích học tập nổi bật, giàu tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Sinh viên được xét chọn từ nhiều trường đại học trên cả nước, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Các đại biểu dự lễ trao học bổng

Từ năm 2025, chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý chuyển từ hình thức hỗ trợ theo mức cố định sang tài trợ toàn bộ học phí trong một năm học. Mức hỗ trợ được xác định theo học phí thực tế của từng sinh viên, phù hợp với ngành học và trường đang theo học, qua đó giúp các em có thêm điều kiện phát huy năng lực và tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Nguồn kinh phí trao học bổng có sự đóng góp của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Tân Thuận, Tập đoàn Tài chính Phú Hưng, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức và nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý và các đơn vị tài trợ đối với lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội.

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, học bổng góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, đồng thời khích lệ nghị lực vươn lên, mở rộng cơ hội để các em phát huy năng lực và xây dựng tương lai. Những hoạt động thiết thực này còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Ông Võ Hồng Tài, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và ông Gray Tseng, Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng trao tài trợ cho các Quỹ, Hội từ thiện

Bà Dương Thị Huyền Trâm cũng mong muốn các em học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, bồi đắp kỹ năng và tinh thần trách nhiệm; quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng.

Chung tay chăm lo các hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh học bổng trực tiếp, thông qua Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ 5 tỷ đồng cho các quỹ, hội từ thiện và khuyến học. Các đơn vị thụ hưởng gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì người nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM cùng các hội khuyến học tại nhiều tỉnh, thành.

Tại TPHCM, nguồn tài trợ còn dành cho Quỹ Vì người nghèo các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và xã Hiệp Phước; các hội khuyến học tại xã Nhà Bè, Bình Chánh và Bình Hưng. Thông qua các đơn vị này, học bổng sẽ được xét chọn và trao đến học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi và con em đồng bào dân tộc tại địa phương.

Ông Albert Ting, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý và bà Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Quỹ Đinh Thiện Lý nhận tài trợ và trao thư cảm ơn cho các đơn vị.

Trong nhiều năm qua, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý còn triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục như “Tiến bước cùng IT”, “Thiên thần chậm bước”, tổ chức trại hè tiếng Anh, tài trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học. Trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ cộng đồng, quỹ thực hiện các hoạt động trao xe lăn, xây dựng trạm y tế, hỗ trợ chi phí phẫu thuật, khám chữa bệnh cho người nghèo, xây cầu và xây nhà tình thương.

Năm 2026, quỹ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khởi nghiệp thông qua việc phối hợp với Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp MIT $50K Vietnam, tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp dựa trên công nghệ có tiềm năng phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững, tạo tác động tích cực cho xã hội. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD.

Sau 20 năm hoạt động, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý đã trao tặng tổng cộng 126.038 suất học bổng trực tiếp và gián tiếp, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó, con em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi có thêm điều kiện học tập và phát triển năng lực. Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, trước đây mang tên Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, được thành lập tháng 11-2005, nhằm tiếp nối các hoạt động hướng đến cộng đồng do ông Lawrence S. Ting, cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, thực hiện.

BẢO HÂN