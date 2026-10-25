Trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng khuyến tài năm học 2026-2027

Sáng 25-10, tại Trường Đại học Sài Gòn, Hội Khuyến học TPHCM tổ chức Ngày hội truyền thống khuyến học và Lễ trao học bổng khuyến tài (còn gọi là Học bổng 1 & 1) năm học 2026-2027.

Sinh viên được nhận học bổng khuyến tài (Học bổng 1&1) năm học 2026-2027

Lễ trao học bổng có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Hồ Phú Bạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM, cho biết, học bổng khuyến tài của Hội Khuyến học TPHCM còn được gọi là Học bổng 1&1, thực hiện theo phương thức một ân nhân hoặc đơn vị tài trợ cho một sinh viên cụ thể và đồng hành trong suốt quá trình học đại học.

Sau 26 năm thực hiện, đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 2.963 sinh viên, với sự tài trợ của 694 cá nhân và 62 tập đoàn, công ty, đơn vị, tổng kinh phí trao học bổng hơn 31 tỷ đồng.

"Qua 26 năm, đã có 2.436 sinh viên được nhận học bổng tốt nghiệp đại học. Nhiều em sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, cán bộ, doanh nhân; được tuyên dương là công dân trẻ tiêu biểu, nhà giáo trẻ tiêu biểu, thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Riêng năm học 2025-2026, trong số các sinh viên được nhận học bổng có 90 em tốt nghiệp, trong đó có 8 em đạt loại xuất sắc, 16 em đạt loại giỏi", ông Hồ Phú Bạc thông tin.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tới đây, trong năm học 2026-2027, tổng số sinh viên được nhận Học bổng 1&1 là 322 sinh viên, trong đó có 76 em được nhận học bổng lần đầu và 246 em tiếp tục nhận học bổng từ các năm trước với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Đánh giá cao sự sáng tạo và ý nghĩa nhân văn của mô hình "Học bổng 1&1", bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nhận định, mô hình là nét riêng của TPHCM với cam kết đồng hành lâu dài với người học.

Các cá nhân, nhà tài trợ trao tặng sec tượng trưng số tiền đóng góp cho Học bổng 1&1

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lưu ý chương trình cần chủ động trước những biến động về nguồn tài trợ và chi phí hỗ trợ, đồng thời quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần, kỹ năng ứng phó khó khăn của sinh viên.

Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát, quản lý đối tượng thụ hưởng cần được thực hiện sát sao, bảo đảm hỗ trợ đúng người, không bỏ sót trường hợp cần giúp đỡ.

"Tôi mong Học bổng 1&1 tiếp tục giữ vững bản sắc; đảm bảo các tiêu chí xét chọn công khai, minh bạch; duy trì nguồn lực bền vững bằng cam kết lâu dài; gắn việc hỗ trợ học tập với sự trưởng thành, tỷ lệ có việc làm của sinh viên; lấy tiến bộ của người học làm thước đo, lan toả tinh thần học tập suốt đời, đảm bảo hiệu quả thực chất và lâu dài" (Bà TRƯƠNG THỊ HIỀN, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam)

Về phía lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào việc xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị

"Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các cấp hội Khuyến học trong việc vận động các nguồn lực xã hội, duy trì hoạt động khuyến học, khuyến tài trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp. Tôi mong cấp uỷ, chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị, cá nhân tiếp tục nhận thức trách nhiệm của mình đối với công tác khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố", Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

Đại diện tất cả sinh viên được nhận Học bổng 1&1 năm nay, Phan Kim Thương, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Mở TPHCM, cho biết, mẹ bỏ đi khi em tròn 17 tháng tuổi, ba mất vì tai nạn giao thông, ông bà lần lượt qua đời. Em sống nhờ vòng tay cưu mang của họ hàng. Năm học lớp 12, người thân cưu mang em cũng mắc bệnh nan y, em đi làm thêm để có tiền trang trải việc học. Hoàn cảnh khó khăn giúp em nhận thức rất rõ chỉ có học tập là cách duy nhất để thoát nghèo. Với nữ sinh, suất học bổng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để em viết tiếp ước mơ, vững bước trên con đường đã chọn. Phan Kim Thương, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Mở TPHCM, chia sẻ tại Lễ trao Học bổng 1&1

THU TÂM