Từ Phú Riềng Đỏ đến khát vọng của ngành cao su Việt Nam

Những ngày giữa tháng 10 này, cùng với những đổi thay mạnh mẽ của đất nước, Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2026), đánh dấu hành trình 97 năm hình thành và vươn xa. Từ “hạt giống cách mạng” nảy mầm giữa đồn điền Phú Riềng Đỏ năm xưa, ngành Cao su Việt Nam đang vươn mình trở thành lực lượng quan trọng trong kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh, phát triển bền vững, khẳng định tầm vóc quốc tế.

Công nhân bên dây chuyền đóng gói mủ cao su xuất khẩu

Phú Riềng Đỏ, địa chỉ đỏ của giai cấp công nhân

Ngày 28-10-1929, sự ra đời của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại đồn điền Phú Riềng đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong phong trào công nhân Việt Nam. Từ ngọn lửa “Phú Riềng Đỏ” anh hùng, tinh thần kiên cường và lòng yêu nước, khẳng định bản lĩnh của giai cấp công nhân và người lao động cao su qua các thời kỳ.

Trải qua muôn vàn gian khó từ thời kỳ khôi phục kinh tế sau ngày đất nước thống nhất, ngành cao su đã bứt phá ngoạn mục. Cột mốc hợp tác lịch sử với Liên Xô cuối thập niên 1970 với mục tiêu 50.000 ha cao su đã đặt nền móng cho các công ty chủ lực như Phú Riềng, Đồng Phú, Dầu Tiếng, Phước Hòa…

Công nhân khai thác mủ tại vườn cây

Từ Đông Nam Bộ, những dải xanh đã vươn xa khắp Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và sang tận Lào, Campuchia. Ở mỗi vùng đất, dòng nhựa trắng không chỉ mang lại giá trị kinh tế xuất khẩu mà còn gánh vác sứ mệnh an sinh xã hội, kiến tạo việc làm, ổn định sinh kế cho hàng chục ngàn lao động, góp phần đổi thay diện mạo các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Kế thừa truyền thống 97 năm, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), dưới sự chèo lái của tập thể Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc, những trăn trở về định hướng phát triển chiến lược của tập đoàn dần trở thành hiện thực. VRG đang tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột kinh tế nông nghiệp quy mô lớn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, VRG đạt tổng doanh thu hợp nhất 142.658 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28.752 tỷ đồng; cung cấp hơn 2,5 triệu tấn cao su thiên nhiên. Thu nhập bình quân năm 2025 của hơn 80.000 lao động đạt khoảng 103,5 triệu đồng/người, mang ý nghĩa an sinh xã hội vô cùng to lớn.

Năm 2026, tăng trưởng của VRG tiếp tục được giữ vững. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất ước đạt 29.428 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5.311 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 3.250 tỷ đồng. Dịp kỷ niệm 97 năm Ngành cao su Việt Nam, VRG ra mắt bộ nhận diện mới với thông điệp “Vision - Resilience - Green” (Tầm nhìn - Bản lĩnh - Phát triển xanh) tại Phú Riềng Đỏ mang một ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc.

VRG kiến tạo giá trị kinh tế xanh

Việc gắn kết tầm nhìn tương lai và cam kết phát triển xanh ngay tại cái nôi cách mạng chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và khát vọng vươn lên tầm cao mới của tập đoàn. VRG tiếp tục khẳng định sự kế thừa bản lĩnh kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước để chuyển hóa thành sức mạnh đổi mới trong kỷ nguyên phát triển mới.

Kiểm tra chất lượng mủ cao su sau sơ chế

Hiện nay, VRG xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái xanh đa ngành với 6 trụ cột đó là trồng và chế biến cao su, sản xuất gỗ, công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. VGR hiện có 16 nhà máy gỗ, 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su và quản lý 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư, tạo 260.000 việc làm, tập đoàn chứng minh tư duy phát triển mới không dừng ở sản lượng thô mà hướng tới tối ưu hóa giá trị gia tăng trên cùng một nguồn lực.

Ông Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VRG chia sẻ, định hướng thời gian tới VRG sẽ phát triển các khu công nghiệp sinh thái và 5.000 - 10.000 ha nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn, nâng cao hàm lượng chế biến sâu. Việc ra mắt nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN với 3 giá trị “Chất lượng - Bền vững - Minh bạch" là bước đi chiến lược đáp ứng chuẩn khắt khe toàn cầu EUDR. Trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, VRG đã xuất khẩu khoảng 16.000 tấn cao su đáp ứng yêu cầu về Chuỗi cung ứng không gây mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Hành trình từ dòng nhựa trắng Phú Riềng Đỏ đến tập đoàn kinh tế xanh hôm nay là minh chứng cho tinh thần "Vững truyền thống - Sáng tương lai", VRG tiếp tục có những đóng góp chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 97 năm, ngành cao su vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba (1950), Huân chương Hồ Chí Minh (1996), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2009), Huân chương Sao Vàng (2012), Huân chương Lao động hạng Nhất (2014), cùng nhiều danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể và cá nhân. Giai đoạn 2026 - 2030, VRG đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất từ 181.600 - 186.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 37.100 - 38.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 26.000 tỷ đồng. Đến năm 2045, tập đoàn hướng tới vốn điều lệ 100.000 - 150.000 tỷ đồng, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

DUY TRẦN