U17 Việt Nam và những bước chạy đà cuối cùng cho đấu trường World Cup

Tối 10-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Qatar sau khi hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), chính thức bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày khai mạc Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam hoàn tất giai đoạn tập huấn, chờ ngày khai mạc VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Để hướng tới ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua hai đợt tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc và UAE. Tại xứ sở kim chi, U17 Việt Nam có 3 trận giao hữu bổ ích. Sau thất bại 1-4 trước U18 FC Seoul ở trận ra quân, toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để giành hai chiến thắng liên tiếp trước U17 Cheonan FC (5-0) và CLB Shinpyeong (4-2).

Trên đường di chuyển sang Qatar, U17 Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn ngắn ngày tại UAE và giành thắng lợi 2-0 trước U17 Fiji. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng giúp HLV Roland đánh giá nhân sự lần cuối trước khi chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ (rút gọn từ 25 cái tên ban đầu).

World Cup luôn là sân chơi đẳng cấp mà mọi cầu thủ lẫn HLV đều khát khao khẳng định dấu ấn. Mọi đội bóng góp mặt tại vòng chung kết đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu tiến sâu, và U17 Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Chia sẻ về mục tiêu của đội, HLV Roland cho biết: “Về chiến lược, chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra”.

HLV Roland

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn mang tên U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand – những đối thủ vượt trội về mặt thể hình. Nhằm giúp các học trò làm quen với áp lực và lối chơi giàu thể lực, Ban huấn luyện đã chủ động lựa chọn những "quân xanh" chất lượng trong quá trình chuẩn bị, điển hình như việc cọ xát với đối thủ có phong cách tương đồng với New Zealand là Fiji.

Thừa nhận sự thua thiệt về vóc dáng, nhưng thuyền trưởng của U17 Việt Nam vẫn đặt trọn niềm tin vào bản sắc của các học trò: “Thể hình và thể trạng thực sự là một bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các em lại sở hữu điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế này, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh”.

Với sự chuẩn bị bài bản cùng tinh thần quyết tâm cao độ, U17 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục những cột mốc mới tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG