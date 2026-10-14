Việt Nam - Lào - Campuchia thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện

Đồng chủ trì cuộc gặp có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả. Kết quả đạt được là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa 3 nước, 3 quân đội. Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa 3 nước hiện nay.

Cuộc gặp giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị 3 bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 3 nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ 3 nước, 3 quân đội.

Bộ Quốc phòng, quân đội 3 nước cũng cần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN…

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của 2 nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự cuộc gặp. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị. Điều này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa 3 nước nói chung, quân đội 3 nước nói riêng, thúc đẩy quan hệ 3 nước ngày càng "đơm hoa kết trái".

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trao đổi tại cuộc gặp, Đại tướng Tea Seiha khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 góp phần củng cố mối quan hệ giữa ba nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Tea Seiha phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Tea Seiha cam kết, thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa 3 nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước; khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước ký biên bản cuộc gặp. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh 2 đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tại Hà Nội.

TRẦN BÌNH