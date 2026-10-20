Việt Nam – Liechtenstein mở hướng hợp tác mới, thúc đẩy thực thi các hiệp định

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết, cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án thiết thực để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng.

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực hai nước có nhu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: VGP

Mở ra những hướng hợp tác mới

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Liechtenstein thăm Việt Nam. Chuyến thăm mang ý nghĩa mở đường sau 18 năm thiết lập quan hệ song phương, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác và triển khai hiệu quả các hiệp định song phương, đa phương mà hai nước là thành viên.

Chuyến thăm cũng góp phần phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm là minh chứng cho đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm, lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác và vai trò, vị thế của nhau ở mỗi khu vực. Các trao đổi ở cấp người đứng đầu Chính phủ giúp củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm toàn diện quan hệ và làm rõ các ưu tiên hợp tác. Hai bên cùng nỗ lực đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, thương mại – đầu tư, tài chính trở thành những trụ cột hợp tác trọng tâm, tạo đột phá trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác được ký kết, nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước khối EFTA; Hiệp định giữa Việt Nam và Liechtenstein về loại bỏ việc đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và ngăn ngừa việc trốn và tránh thuế.

Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối, hợp tác, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, hai bên cần kịp thời cụ thể hóa những nhận thức chung, cam kết, thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án thiết thực; triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để sớm tạo chuyển biến trong hợp tác.

Trước mắt, các bên cần sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước trong EFTA cùng hiệp định song phương về thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Các bộ, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ thực hiện những nhiệm vụ liên quan, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể để người dân, doanh nghiệp hai nước được thụ hưởng.

Các bộ, ngành cần hướng dẫn doanh nghiệp nắm vững cam kết, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn thị trường, gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ năng lao động và năng lực quản trị. Đặc biệt, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng để lợi ích của hội nhập được lan tỏa rộng hơn.

Trên bình diện song phương, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao phù hợp với lợi ích của mỗi bên. Việc duy trì trao đổi đoàn, đối thoại và phối hợp qua các cơ quan đầu mối sẽ giúp các định hướng cấp cao được tiếp nối bằng hành động nhất quán, liên tục.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam cần lựa chọn những dự án có khả năng tạo chuyển biến về chất trong hợp tác. Hợp tác với đối tác có thế mạnh về tri thức, công nghệ và quản trị như Liechtenstein sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Đối với một số dự án khả thi trong công nghiệp chế tạo chuyên sâu và dịch vụ tài chính, Việt Nam cần chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai để đạt kết quả thiết thực, phục vụ phát triển đất nước.

MINH DUY