Vietnam Jazz Heritage Festival: Khi di sản Jazz gặp gỡ Đà Lạt

Tháng 11/2026, Đà Lạt trở thành điểm hẹn của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 với hành trình ba đêm diễn qua những không gian mang sắc thái khác nhau, từ quảng trường công cộng đến đêm nhạc riêng tư, dành cho khách có vé mời tại HAUS Da Lat.

Không chỉ kết nối các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, festival còn mở ra cách tiếp cận Jazz qua mối tương tác giữa âm nhạc, kiến trúc, thiên nhiên và bản sắc của vùng đất cao nguyên.

Vietnam Jazz Heritage Festival lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt

Khi không gian trở thành một phần của trải nghiệm Jazz

Jazz vốn không phải dòng nhạc được tạo ra để thưởng thức một cách vội vã. Sức hấp dẫn của Jazz nằm ở những khoảng lặng, sự ngẫu hứng và khả năng tạo nên cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và người nghe. Vì thế, trải nghiệm Jazz không chỉ quyết định bởi âm nhạc, mà còn bởi bối cảnh nơi âm nhạc được cất lên. Đó cũng là tinh thần Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 theo đuổi.

Trong mùa đầu tiên, Vietnam Jazz Heritage Festival được tổ chức tại Đà Lạt. HAUS Foundation (thành viên Công ty The One Destination), đồng hành cùng UBND tỉnh Lâm Đồng, tổ chức đại hội nhạc Jazz Việt Nam đầu tiên tại đây. Vượt ra ngoài khuôn khổ của những đêm diễn đơn lẻ, festival hướng đến một hành trình văn hóa kéo dài ba ngày, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối các không gian văn hóa, cộng đồng và phong cách sống, mở ra những cách thức mới để cảm nhận và khám phá Đà Lạt.

Đà Lạt – vùng đất văn hóa, du lịch giàu trải nghiệm là điểm hẹn đầu tiên của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026

Đà Lạt vì thế được đặt vào vai trò của một phần trong trải nghiệm thay vì chỉ là địa điểm đăng cai. Vùng đất cao nguyên với nhịp sống chậm, kiến trúc mang dấu ấn thời gian, thiên nhiên đặc trưng và văn hóa du lịch giàu trải nghiệm tạo nên một bối cảnh phù hợp với tinh thần của Jazz – nơi cảm xúc, sự tinh tế và những khám phá văn hóa diễn ra một cách tự nhiên, đề cao chiều sâu trải nghiệm thay vì sự phô diễn.

Vietnam Jazz Heritage Festival mùa đầu tiên quy tụ nhiều nghệ sĩ Jazz và âm nhạc đương đại quốc tế như: Nik West, Raul Midón, Lisa Ono, Dadada và JKC. Đại diện Việt Nam có nhạc sĩ Đức Trí cùng Musique de Salon – Le Grand Orchestre et Jazz; nhạc sĩ Nguyên Lê đưa ban nhạc của mình từ Pháp kết hợp cùng diva Hồng Nhung qua những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; bên cạnh chương trình Smooth Jazz đặc biệt của nhạc sĩ Hoài Sa do diva Trần Thu Hà lĩnh xướng…

Các nghệ sĩ trong nước, quốc tế biểu diễn tại HAUS Da Lat ngày 8/11/2026

Cách gọi Heritage trong tên festival gợi về lịch sử hơn một thế kỷ của Jazz, một lịch sử vẫn tiếp tục chuyển động cùng người nghệ sĩ. Một bản nhạc quen có thể mở ra sắc thái mới qua cách xử lý, bối cảnh trình diễn hay một cuộc kết hợp bất ngờ trên sân khấu. Heritage ở đây là dòng chảy mà những nghệ sĩ hôm nay vẫn đang góp thêm vào bằng cảm quan và sức sáng tạo của chính mình.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn Vietnam Jazz Heritage Festival, việc tổ chức festival tại Đà Lạt xuất phát từ mong muốn xây dựng một điểm hẹn văn hóa có khả năng kết nối các nghệ sĩ quốc tế với công chúng Việt Nam. Thông qua Jazz, chương trình mở ra những cuộc đối thoại giữa tinh hoa âm nhạc thế giới và bản sắc Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Đà Lạt đến gần hơn với mạng lưới các sự kiện âm nhạc và văn hóa quốc tế.

Ba đêm nhạc, ba phong cách trải nghiệm

Trong ba ngày của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, âm nhạc đi qua những không gian mang tính chất khác nhau để mỗi nơi góp một sắc thái riêng vào trải nghiệm người nghe.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đêm đầu tiên tổ chức tại quảng trường Lâm Viên

Đêm 6/11, Quảng trường Lâm Viên mở đầu festival bằng không gian rộng mở của một đêm nhạc ngoài trời bên Hồ Xuân Hương. Sang ngày 7/11, chương trình lựa chọn khu trung tâm tại quảng trường phía trước Rạp Hòa Bình, thuộc quần thể Chợ Đà Lạt. Giữa dòng người qua lại, khán giả có thể tìm đến vì một buổi diễn đã mong chờ từ trước, và cũng có thể bắt đầu nghe Jazz từ một phút dừng chân tình cờ.

Đến ngày 8/11, chương trình lựa chọn HAUS Da Lat để kết thúc hành trình của mình, đưa người nghe thưởng thức sâu sắc từng lớp âm thanh và những tương tác tinh tế giữa các nghệ sĩ trên sân khấu trong không gian đặc sắc.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đêm thứ hai tổ chức trước rạp Hòa Bình

Theo Ban tổ chức chương trình, trong thế giới của luxury hospitality (dịch vụ khách hàng xa xỉ) và văn hóa đương đại, một không gian có giá trị không chỉ bởi những gì hiện hữu bên trong, mà còn bởi khả năng định hình trải nghiệm của người bước vào đó.

Nếu 2 đêm đầu festival mở ra với cộng đồng thì đêm cuối cùng đưa trải nghiệm về một quy mô gần gũi và được tuyển chọn hơn. Ở đó, âm nhạc không dựa vào sự phô diễn của sân khấu lớn để tạo dấu ấn. Ánh sáng, kiến trúc, cảnh quan, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, nhịp điệu của những cuộc trò chuyện sau buổi diễn – tất cả đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.

Đây cũng là điểm gặp nhau giữa tinh thần của festival và HAUS Da Lat: xem văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm là những giá trị cần được cảm nhận, bảo tồn trong một tổng thể, thay vì tách rời thành những hoạt động riêng lẻ.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đêm thứ 3 tổ chức tại HAUS Da Lat

Với HAUS Da Lat, đêm Jazz không đơn thuần là một chương trình âm nhạc, mà là sự tiếp nối câu chuyện về một điểm đến nơi văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống cùng hiện diện. Trong sự giao thoa giữa âm nhạc, kiến trúc, cảnh quan và tính riêng tư, Jazz được mở rộng thành một trải nghiệm đa giác quan – nơi những gì còn lại sau một đêm nhạc không chỉ là âm thanh, mà là ký ức về một không gian.