Xã Bắc Tân Uyên đưa công nghệ số phục vụ hiệu quả công tác đảng

Từ số hóa hồ sơ đến đổi mới sinh hoạt chi bộ, xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) từng bước đưa công nghệ số vào công tác Đảng, tạo chuyển biến trong cách quản lý, điều hành và hỗ trợ đảng viên.

Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên thực hiện mô hình phòng họp không giấy

Làm mới cách quản lý

Theo ghi nhận tại Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên, đến nay việc chuẩn hóa dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên đã trở thành nền nếp thường xuyên trong công tác đảng vụ. Nhờ vậy, khi hồ sơ được cập nhật đầy đủ, chính xác, việc tra cứu, theo dõi biến động hay tìm kiếm thông tin thuận lợi và hỗ trợ cho cấp ủy xử lý các thủ tục liên quan trên môi trường điện tử, như hệ thống điều hành tác nghiệp, phòng họp không giấy, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số cùng các nền tảng dùng chung đưa vào sử dụng cũng hiệu quả hơn.

Đến nay, Đảng ủy xã đã chỉnh lý, số hóa, ký số được 987/987 hồ sơ đảng viên, đạt tỉ lệ 100%. Dữ liệu đảng viên cũng sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật để bảo đảm tính chính xác, thống nhất và có thể khai thác khi cần; 100% tổ chức Đảng trực thuộc đã được tạo lập, phân quyền tài khoản để thực hiện thủ tục trên hệ thống.

Bên cạnh đó, tài liệu lưu trữ của 3 đơn vị trước khi sắp xếp cũng được rà soát, số hóa. Hơn 14,5m tài liệu, tương ứng hơn 63.000 trang, được xác định để thực hiện. Khi chuyển sang dữ liệu điện tử, nguồn tư liệu này vừa được bảo quản tốt hơn, vừa thuận tiện cho việc tìm kiếm, khai thác.

Đổi cách làm trong sinh hoạt Đảng

Từ nền tảng dữ liệu, công nghệ số nên việc tổ chức chi bộ sinh hoạt hàng tháng trên hệ thống được thuận tiện hơn. Đến nay đã có 99,45% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Các đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ

Việc tiếp nhận tài liệu, nắm thông tin và chuẩn bị nội dung sinh hoạt nhờ vậy cũng được nhanh chóng, kịp thời. Cán bộ, đảng viên từng bước được làm quen với việc xử lý công việc trên nền tảng số, như: chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Theo ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bắc Tân Uyên cho biết, việc ứng dụng công nghệ đang giúp cấp ủy đổi mới cách nắm bắt thông tin, chuẩn bị nội dung sinh hoạt và quản lý đảng viên. Quan trọng là cán bộ, đảng viên từng bước hình thành thói quen làm việc trên nền tảng số”.

Sự thay đổi không chỉ dừng ở việc có hệ thống điều hành, có tài khoản, Đảng ủy xã còn chú trọng hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, đảng viên. Hiệu quả vì thế không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách đưa công nghệ gắn với từng công việc cụ thể.

Sự thay đổi rõ nét, dễ nhận thấy là đảng viên giảm thời gian đi lại, giảm bớt khâu hành chính, giấy tờ không cần thiết. Với cấp ủy, hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và theo dõi thuận lợi hơn. Những công việc vốn quen với cách làm thủ công đang dần được rút gọn bằng các thao tác trên nền tảng điện tử.

“Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số là một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Cùng với xây dựng dữ liệu thống nhất, xã tiếp tục nâng năng lực số cho đội ngũ, khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung, để công tác Đảng ngày càng khoa học, kịp thời và hiệu quả”. Ông Võ Văn Tính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Tân Uyên

VĂN SƠN