4.000 trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương hằng ngày tổng hợp phản ánh của người dân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh (HKD), đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 21-10, Cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 7894/CT-QLNT về việc phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập DN, HKD. Công văn do Phó Cục trưởng Mai Sơn ký, gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử.

Theo đó, qua công tác quản lý thuế và tổng hợp thông tin từ dư luận, phản ánh của các cơ quan truyền thông, Cục Thuế nhận được thông tin về tình trạng cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập DN, HKD. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị mạo danh, Cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế hướng dẫn cá nhân liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

Cục Thuế nêu rõ việc tiếp nhận, xác định và giải quyết phản ánh về việc cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập DN, HKD thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử định kỳ hằng ngày tổng hợp phản ánh của cá nhân bị mạo danh, qua eTax Mobile và tiếp nhận trực tiếp. Các đơn vị chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (đối với DN) và UBND cấp xã (đối với HKD) bằng hình thức phù hợp như email, Zalo hoặc kênh điện tử khác. Qua đó, thông tin phản ánh được tiếp nhận hằng ngày để cùng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời xử lý kiến nghị của người dân.

Song song đó, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với DN, HKD để thu hồi tiền thuế nợ (nếu có).

Về giải pháp tháo gỡ, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được phối hợp, hướng dẫn, giải quyết.

Tại họp báo quý 3 của Bộ Tài chính ngày 6-10, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cho biết có khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh. Theo bà Hương, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố rà soát, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh. Khi đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN theo quy định.

MAI HOA