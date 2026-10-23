Sức sống cơ sở

77 hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư ở phường Phú Mỹ

SGGPO

Ngày 23-10, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức cho 77 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ các dự án trên địa bàn phường Phú Mỹ, phường Tân Hải và xã Châu Pha được bốc thăm 91 lô đất tại khu tái định cư 37ha.

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Người dân bốc thăm nhận đất tái định cư

Chương trình được tổ chức tại UBND phường Phú Mỹ, với sự giám sát của đại diện chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị liên quan.

Đợt này phường Phú Mỹ có 49 hộ được bố trí bốc thăm 55 lô đất; phường Tân Hải có 11 hộ, 11 lô; xã Châu Pha có 17 hộ, 25 lô.

Trong đó, phường Phú Mỹ có 44 hộ thuộc dự án tỉnh lộ 991 nối dài (đoạn từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) và 5 hộ thuộc dự án đường quy hoạch R khu 35ha đô thị mới Phú Mỹ.

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Người dân làm thủ tục sau khi bốc thăm đất tái định cư

Các hộ có đất thu hồi ở phường Tân Hải bị ảnh hưởng bởi các dự án đường 991B, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; nâng cấp và mở rộng đường Hội Bài - Tóc Tiên, đường Láng Cát - Long Sơn.

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Niềm vui của người dân khi nhận được suất tái định cư

Tại xã Châu Pha là các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên, nâng cấp và mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Việc bốc thăm chia thành 2 buổi. Buổi sáng dành cho các hộ tại phường Phú Mỹ, buổi chiều dành cho các hộ tại phường Tân Hải và xã Châu Pha.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

bốc thăm đất tái định cư TPHCM Phú Mỹ Châu Pha Tân Hải

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