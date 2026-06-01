TPHCM hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý nhà, đất phục vụ tái định cư

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai hướng dẫn sử dụng và nhập dữ liệu lên phần mềm Quản lý nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (phần mềm) trên địa bàn thành phố.

Chung cư 2225 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TPHCM là nơi nhiều người dân được bố trí tái định cư. Ảnh: THANH HIỀN

Sở Xây dựng cho biết, phần mềm có chức năng quản lý tập trung quỹ nhà, đất ở phục vụ tái định cư trên toàn địa bàn thành phố, bảo đảm dữ liệu thống nhất, cập nhật và đồng bộ với cơ sở dữ liệu về tài sản công, đất đai, nhà ở; tích hợp nền tảng bản đồ địa lý (GIS) để thể hiện trực quan vị trí các địa điểm tái định cư, căn hộ, nền đất và các tiện ích xung quanh; tổng hợp nhu cầu tái định cư các dự án đầu tư công, các trường hợp giải tỏa cấp bách như chung cư hư hỏng, sạt lở,...

Đối với chức năng quản lý đối tượng được hỗ trợ suất tái định cư, UBND cấp xã cập nhật phương án tái định cư đã được phê duyệt, kèm danh sách người dân được hỗ trợ suất tái định cư, dữ liệu pháp lý đối với từng trường hợp đối tượng; tự động liên kết giữa thông tin người dân và thông tin dự án, hiển thị chi tiết như địa chỉ bị giải tỏa, diện tích bị thu hồi, số nhân khẩu, tiêu chí được bố trí; cấp mã định danh cho từng hộ dân để đăng nhập và theo dõi tiến trình trực tuyến.

Theo Sở Xây dựng, đến nay, sở đã phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng cùng các đơn vị liên quan cập nhật lên hệ thống 11.366 căn hộ và nền đất (6.431 căn hộ và 4.935 nền đất). Trong đó, có 8.413 căn hộ và nền đất (4.458 căn hộ và 3.955 nền đất) còn trống chưa bố trí, sử dụng trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, dữ liệu này chưa hoàn chỉnh các thông tin chi tiết về quyết định bố trí tái định cư, diện tích, số tầng, hình thức bố trí, hình ảnh minh họa...

Để phần mềm đảm bảo điều kiện đưa vào vận hành chính thức, Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp xã kiểm tra, nhập liệu bổ sung toàn bộ hệ thống hình ảnh thực tế của căn hộ/nền đất tái định cư, đảm bảo dữ liệu hiển thị trực quan và chính xác khi người dân đăng nhập tra cứu, lựa chọn. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng cập nhật thông tin, dữ liệu về các căn hộ, nền đất mà địa phương chưa bàn giao thực tế cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng để quản lý….

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng khẩn trương rà soát, kiểm tra, nhập liệu hoàn chỉnh, chính xác toàn bộ danh mục dữ liệu và đặc tính kỹ thuật còn lại của từng căn hộ chung cư, nền đất đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao quản lý.

THANH HIỀN