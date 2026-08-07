ACV hỗ trợ 20 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Lãnh đạo ACV trao biểu trưng số tiền 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào. Ảnh: CTV

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027), đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác tri ân người có công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đánh giá cao sự đồng hành của ACV, đồng thời cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, để nơi đây trở thành biểu tượng bền vững của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ mở rộng nghĩa trang thêm 1,06 ha, đủ điều kiện tiếp nhận khoảng 2.700 phần mộ, đồng thời nâng cấp toàn diện khuôn viên. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ACV, dự án sẽ chỉnh trang hơn 11.180 phần mộ, lát đá nền các khu mộ và đường nội bộ, sửa chữa cầu, lan can hồ cảnh quan, thay mới am thờ bằng đá, cải tạo cây xanh và xử lý các hạng mục xuống cấp. Dự kiến, công trình thực hiện từ tháng 8-2026 đến hết tháng 5-2027.

Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường cho biết, việc hỗ trợ nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào là hành động thiết thực nhằm gìn giữ “địa chỉ đỏ”, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Được xây dựng năm 1976, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Mỗi năm, nơi đây đón hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm và tìm kiếm thông tin thân nhân. Sau gần nửa thế kỷ xây dựng, nhiều hạng mục hiện đã xuống cấp, trong khi quỹ đất không còn đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hài cốt liệt sĩ được quy tập về nước.

THI HỒNG