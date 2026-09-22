Ứng phó mưa lớn, Huế tăng lưu lượng xả hồ thủy điện

Việc tăng lưu lượng xả tại 3 hồ thủy điện nhằm hạ mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ, đồng thời bảo đảm an toàn công trình trước dự báo mưa lớn tiếp diễn.

Trưa 22-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tăng dần lượng nước xả từ hồ Hương Điền xuống hạ du, với lưu lượng khoảng 250-500m³/s, tránh tăng đột ngột.

Lúc 10 giờ, ngày 22-9, mực nước hồ Hương Điền ở mức 55,31m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 58m; nước về hồ 331m³/s, lượng xả về hạ du 182m³/s.

Hồ thủy điện Hương Điền điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần

Cùng ngày, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho biết, hai đơn vị vận hành thủy điện trên địa bàn vùng núi A Lưới đã nhận lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước hồ chứa do ảnh hưởng của mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 22-9 tại khu vực TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày và đêm 23-9, TP Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trước diễn biến mưa lớn tiếp tục kéo dài, TP Huế đang tập trung triển khai các phương án ứng phó, chủ động kiểm soát nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

VĂN THẮNG